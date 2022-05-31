«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: новые катакомбы боевиков | Запад готовит ребрендинг «Азова» | отказ от болонской системы

В сегодняшнем стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим наступление союзных войск на Украине. Командование ВСУ готовит новые катакомбы для националистов: шахты завода «Артёмсоль» превращены в укрепрайоны со складами боеприпасов и оружия. Тем временем на Западе задумали ребрендинг для боевиков «Азова» после сдачи в плен мариупольской группировки. Сообщается, что члены нацбата больше не будут носить символы СС. Россия же собирается отказаться от болонской системы в образовании. Что это означает и какой должна быть наша система образования?