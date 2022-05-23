«Кассетными боеприпасами»: МО РФ сообщило об обстреле села в Херсонской области со стороны ВСУ

Украинские националисты совершили «преступный обстрел» села Белозёрка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщило Минобороны РФ. В общей сложности по населённому пункту было выпущено восемь неуправляемых ракет. В результате обстрела погибли два человека, включая 14-летнего подростка, ещё около десяти человек получили ранения.