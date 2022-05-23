«Кассетными боеприпасами»: МО РФ сообщило об обстреле села в Херсонской области со стороны ВСУ
- Архивное фото
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
-
23 мая 2022
Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию, передаёт РИА Новости.
-
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходок «Гиацинт-С». В ходе спецоперации они занимаются уничтожением опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника. В частности, ими было уничтожено подразделение 155-мм американских гаубиц М777.
-
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой относительно российских военнопленных на Украине.
«Я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста г-ну Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям. Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания», — написала она в Telegram.
-
Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что ночью в районе работала система ПВО.
«Сегодня ночью в Рыльском районе средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций с украинской стороны», — заявил Лисман.
По его словам, все воздушные цели были уничтожены.
-
Несмотря на рост доходов от экспорта нефти, экономика Норвегии испытывает последствия падения фондового рынка, заявил государственный секретарь норвежского МИД Эйвинд Вад Петерссон, сообщает Aftenposten.
Так он ответил на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти.
По словам Петерссона, население Норвегии страдает от увеличения цен на электричество и бензин.
-
Санкции стран Запада против России парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
«Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, происходящее негативно сказывается в первую очередь на бедных странах.
Он отметил, что санкции не решают проблем, а только усложняют ситуацию.
-
Российские сапёрные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, за двое суток уничтожено более 100 взрывоопасных предметов.
-
НАТО надлежит «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.
«НАТО не должно допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», — говорится в материале.
-
Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей розничного бизнеса.
Один из источников издания высказал мнение, что среди потенциальных покупателей магазинов Levi’s в России может быть турецкая Fiba Holding A.S.
-
Представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря.
«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — приводит его слова РИА Новости.