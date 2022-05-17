«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: «Азов» сдаётся в плен | раскол внутри НАТО | новая волна русофобии

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим начавшийся процесс сдачи в плен боевиков, засевших на заводе «Азовсталь». По данным Минобороны РФ, накануне оружие сложили 265 человек. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО, но против этого высказалась Турция. На самом ли деле Североатлантический альянс так монолитен и все ли его члены готовы признать Россию главной угрозой? Пранкеры Вован и Лексус позвонили директору Баварской оперы, который рассказал, как лично отменял концерты российских артистов. Русофобия — новый тренд? И долго ли он продержится?

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить