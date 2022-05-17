«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: «Азов» сдаётся в плен | раскол внутри НАТО | новая волна русофобии

В сегодняшнем стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим начавшийся процесс сдачи в плен боевиков, засевших на заводе «Азовсталь». По данным Минобороны РФ, накануне оружие сложили 265 человек. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО, но против этого высказалась Турция. На самом ли деле Североатлантический альянс так монолитен и все ли его члены готовы признать Россию главной угрозой? Пранкеры Вован и Лексус позвонили директору Баварской оперы, который рассказал, как лично отменял концерты российских артистов. Русофобия — новый тренд? И долго ли он продержится?