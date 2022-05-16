«Казаками Терского казачьего войска»: МО РФ сообщило о доставке 55 т гумпомощи жителям Запорожья

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Жителям Запорожской области доставлена очередная партия гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что казаки Терского казачьего войска совместно с российскими военными передали 55 т продовольствия и предметов первой необходимости.
«Казаками Терского казачьего войска»: МО РФ сообщило о доставке 55 т гумпомощи жителям Запорожья
  • РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 16 мая 2022

    Власти Соединённых Штатов столкнулись с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в стране. Об этом говорится в статье Politico.

    Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена стремится нивелировать последствия рекордно высоких цен на бензин.

    «Стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на всё: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — говорится в статье.

  • Группа украинских военных из десяти человек вышла с белыми флагами из подвалов «Азовстали», сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

  • Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что, несмотря на введённые Западом санкции, Россия может оказаться бенефициаром сложившейся ситуации.

    «Незначительное сокращение экспорта в совокупности с падением импорта приводит к ситуации, что мы получаем больше, чем тратим. Полученные таким образом излишки могут пойти на дальнейшее импортозамещение, что в перспективе приведёт к ещё меньшей зависимости от импорта», — заявил Чечерин агентству «Прайм».

  • Член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму планируется потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы Киеву безвозмездно.

    Депутат обеспокоен тем, что ЕС намеревается взять на себя «основное бремя затрат», связанных с восстановительными работами. С его обращением ознакомился RT.

    Также на russian.rt.com В ЕП подняли вопрос о тратах Евросоюза на восстановление Украины

  • Основные события спецоперации 15 мая.

  • Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

    «Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — приводит издание слова Вада.

    Он отметил, что именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.

    Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

  • Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею депутата Европарламента Манфреда Вебера о международной изоляции стран за попытку блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

    «Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать?» — написал он в Telegram.

    Пушков задался вопросом, не слишком ли часто со стороны Запада звучат угрозы об изоляции разных стран, в том числе ключевых мировых держав.

  • В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ.

  • Минобороны России опубликовало кадры разминирования крупного укреплённого района ВСУ вблизи теплоэлектростанции в освобождённом городе Счастье.

    Украинские националисты разместили на ТЭС и прилегающих к ней участках противотанковые и противопехотные мины.

  • Российские военные вместе с казаками Терского казачьего войска привезли в Запорожскую область 55 т гумпомощи, сообщает Минобороны РФ.

    Продукты передали жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское в Мелитопольском районе. Наборы обязательно получают многодетные семьи и пенсионеры.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить