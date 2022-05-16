«Казаками Терского казачьего войска»: МО РФ сообщило о доставке 55 т гумпомощи жителям Запорожья
- РИА Новости
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16 мая 2022
Власти Соединённых Штатов столкнулись с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в стране. Об этом говорится в статье Politico.
Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена стремится нивелировать последствия рекордно высоких цен на бензин.
«Стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на всё: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — говорится в статье.
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Группа украинских военных из десяти человек вышла с белыми флагами из подвалов «Азовстали», сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
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Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что, несмотря на введённые Западом санкции, Россия может оказаться бенефициаром сложившейся ситуации.
«Незначительное сокращение экспорта в совокупности с падением импорта приводит к ситуации, что мы получаем больше, чем тратим. Полученные таким образом излишки могут пойти на дальнейшее импортозамещение, что в перспективе приведёт к ещё меньшей зависимости от импорта», — заявил Чечерин агентству «Прайм».
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Член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму планируется потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы Киеву безвозмездно.
Депутат обеспокоен тем, что ЕС намеревается взять на себя «основное бремя затрат», связанных с восстановительными работами. С его обращением ознакомился RT.Также на russian.rt.com В ЕП подняли вопрос о тратах Евросоюза на восстановление Украины
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Основные события спецоперации 15 мая.
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о военном превосходстве России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — приводит издание слова Вада.
Он отметил, что именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею депутата Европарламента Манфреда Вебера о международной изоляции стран за попытку блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
«Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать?» — написал он в Telegram.
Пушков задался вопросом, не слишком ли часто со стороны Запада звучат угрозы об изоляции разных стран, в том числе ключевых мировых держав.
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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ.
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Минобороны России опубликовало кадры разминирования крупного укреплённого района ВСУ вблизи теплоэлектростанции в освобождённом городе Счастье.
Украинские националисты разместили на ТЭС и прилегающих к ней участках противотанковые и противопехотные мины.
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Российские военные вместе с казаками Терского казачьего войска привезли в Запорожскую область 55 т гумпомощи, сообщает Минобороны РФ.
Продукты передали жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское в Мелитопольском районе. Наборы обязательно получают многодетные семьи и пенсионеры.