«Намеревался совершить взрывы»: в Курской области задержали сотрудничавшего со спецслужбами Украины местного жителя

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали жителя Курской области, который по согласованию со спецслужбами Украины намеревался совершить взрывы на территории объектов инфраструктуры Курска. Указывается, что целью задержанного было желание повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о прекращении специальной военной операции на Украине. При этом после теракта мужчина планировал выехать на украинскую территорию.

РИА Новости

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