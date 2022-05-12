«Намеревался совершить взрывы»: в Курской области задержали сотрудничавшего со спецслужбами Украины местного жителя
- РИА Новости
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12 мая 2022
Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин заявили, что поддерживают членство страны в НАТО.
В заявлении, опубликованном на сайте финского президента, говорится, что членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность страны.
«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО», — отмечается в нём.
Президент и премьер Финляндии также выразили надежду, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение следующих нескольких дней.
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RT опубликовал видео Минобороны о работе ремонтных подразделений Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях.
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Глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о состоянии семи пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Вооружённых сил Украины.
«Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести», — заявил министр.
Он также сообщил, что врачи дают положительный прогноз по состоянию пациента в отделении реанимации.
«Все стабильны, жизни ничего не угрожает», — сказал Иконников.
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В Курской области задержали готовившего теракт россиянина, сообщила ФСБ.
По информации спецслужбы, он планировал по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото из села Солохи, обстрелянного со стороны Украины.
Всего, по его словам, пострадало 17 домовладений и шесть автомобилей.
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Германское правительство, вероятно, откладывает поставки тяжёлого вооружения на Украину и не разъясняет Киеву процедуры его получения, пишет газета Welt.
В статье говорится, что прошло уже более двух недель после обещания германского правительства поставить Киеву самоходные установки Gepard, но «процесс ещё больше затягивается».
Как пишет издание со ссылкой на представителей правительственных кругов Киева, до сих пор министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не проинформировала правительство Украины о том, что Киеву придётся заказать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann.
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Репортаж корреспондента RT Романа Косарева из ДНР.
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Немецкий концерн Siemens начал процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что о финансовых последствиях этого решения будет сообщено позднее.
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Режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной частей России продлён до 19 мая, сообщила Росавиация.
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Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с Днём Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба Кремля.
«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме.