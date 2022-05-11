«Обрывает все возможности для достижения мира»: в ЛНР заявили об отказе Украины от ведения переговоров
- AP
- © Andrew Marienko
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11 мая 2022
Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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Решение сейма Литвы о признании России страной-террористом — экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, позиция Вильнюса вовсе не связана с желанием урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине.
«На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — сказала она в эфире радио Sputnik.
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RT ознакомился с письмом члена Национального собрания Франции Себастьяна Надо к министру обороны страны Флоранс Парли по поводу поставок вооружения на Украину. Депутат попросил предоставить точные данные о переданной технике и потраченных суммах.
По его словам, прозрачность в этом вопросе, как у США, Германии или Великобритании — трёх стран, которые «точно отчитываются о своей материальной помощи Киеву вооружениями», — позволила бы полностью поставить Францию в «демократический лагерь» по отношению к действиям России на Украине.
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Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о введении новых санкций против восьми россиян и организаций из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
В санкционном списке оказались 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России и «Главный центр специальных технологий» Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
Кроме того, рестрикции коснулись официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, начальника ГУ Генштаба ВС России адмирала Игоря Костюкова, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова, соучредителя крымского информагентства NewsFront Михаила Синелина и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.
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В городе Елизове переименуют улицу Рабочей Смены в улицу Защитников Донбасса, заявили в пресс-службе правительства Камчатского края.
«По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей Смены, переименуем в улицу Защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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Российские дипломаты рекомендовали властям США «приструнить своих подопечных в Киеве» вместо поисков угрозы со стороны Москвы.
«Вместо поиска мнимой угрозы со стороны России Вашингтону стоило бы приструнить своих подопечных в Киеве, которые открыто планируют и совершают кибердиверсии в отношении Российской Федерации», — говорится в заявлении дипмиссии.
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Воюющие за Киев иностранные наёмники должны быть наказаны, заявил посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что прибывшие на территорию Донбасса наёмники «приехали убивать и зарабатывать деньги».
«Мы считаем иностранных наёмников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьёзное наказание за наёмничество, за ведение преступной деятельности и нарушение законов войны», — сказал он в интервью РИА Новости.
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Посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в интервью РИА Новости указал, что Украина даже в диалоге с РФ заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и о прекращении военных действий.
«Сейчас она в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более в возможных взаимоотношениях с нами, которых по факту на сегодняшний день не существует», — сказал он.
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Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.