﻿«Обрывает все возможности для достижения мира»: в ЛНР заявили об отказе Украины от ведения переговоров

Украина заявляет о незаинтересованности в ведении переговоров об установлении мира и прекращении боевых действий, заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, украинская сторона отказывается от каких-либо взаимоотношений с Россией, которые могут быть направлены на прекращение кровопролития и сохранение жизней людей. При этом дипломат указал, что между Киевом и республиками Донбасса и вовсе отсутствуют взаимоотношения.

AP

© Andrew Marienko