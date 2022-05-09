Средствами противовоздушной обороны: в Минобороны РФ заявили о трёх сбитых самолётах ВСУ
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- © Konstantin Kokoshkin
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09 мая 2022
Россия не оставляет Германии другого выбора, кроме как поставлять оружие Украине, полагает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, он заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.
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Зеленский сопроводил пост о 9 Мая в соцсетях фотографией военного, на снаряжении которого изображена эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».
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Власти ДНР рассчитывают возобновить снабжение Мариуполя газом летом, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее газ появился. Уже даже летом, наверное. Мы очень на это рассчитываем», — приводит его слова ТАСС.
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Нападение на посла России Сергея Андреева является инцидентом, «достойным сожаления». Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.
«Событие, произошедшее сегодня во время возложения венков у могил павших советских солдат послом Российской Федерации, представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, со всех сторон достойный сожаления», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям установить причастных из числа украинских силовиков, обстреливавших 9 мая, в День Победы, населённые пункты ДНР и ЛНР, а также Херсон.
«По информации Народной милиции ЛНР, в день празднования Великой Победы националистические формирования Украины с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У» осуществили обстрел жилого района н. п. Новая Астрахань», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что слаженными действиями подразделений ПВО тактическая ракета сбита на подлёте к населённому пункту, жертв среди мирного населения удалось избежать.
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Французский президент Эммануэль Макрон высказал предположение, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетия.
«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины. — RT) в ЕС, займёт несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий», — цитирует его РИА Новости.
Макрон отметил, что избежать этого можно только в случае снижения стандартов вступления в ЕС.
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Корреспондент RT Роман Косарев публикует кадры из отмечающего День Победы Мариуполя.
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МИД РФ выразил протест в связи с нападением на посла России, говорится в официальном заявлении ведомства.
Как отметили дипломаты, 9 мая в Варшаве экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов, применив насилие по отношению к российскому послу.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив её полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», — заявили в МИД РФ.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что энергетики в ДНР подвели электричество к Мариуполю.
«Что касается электричества в самом Мариуполе, мне вчера МЧС отчиталось, что проведено разминирование и энергетики смогли дотянуть электричество до самого Мариуполя. То есть к Мариуполю уже подвод есть, теперь это будет уже по районам», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Пушилин добавил, что электроснабжение ранее было подведено к фильтровальной станции, обеспечивающей водоснабжение. Она заработает полноценно в течение недели, после чего в городе появится вода.
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«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — сказал Путин о спецоперации на Украине в ходе встречи с Владимиром Жогой.
Глава государства выразил уверенность, что все поставленные в рамках спецоперации задачи будут выполнены.