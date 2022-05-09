Средствами противовоздушной обороны: в Минобороны РФ заявили о трёх сбитых самолётах ВСУ

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских МиГ-29 в районах Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, на острове Змеиный уничтожено три украинских беспилотника, в том числе два Bayraktar TB2.

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