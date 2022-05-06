Дубль Тчуамени помог «Монако» обыграть «Лилль» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Лиллем» в матче 36-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе монегасков дубль оформил Орельен Тчуамени (на 42-й и 75-й минутах). В составе «Лилля» мяч забил Анхель Гомес (на 69-й минуте).

«Монако» набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» (51 очко) находится на десятой строчке.

Ранее российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура французской Лиги 1 с «Анже».