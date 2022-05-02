Головин: всегда отдам передачу, если вижу партнёра в более выгодной позиции

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура французской Лиги 1 с «Анже».

«Выиграли абсолютно по делу. Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы всё сделали правильно, всегда отдам передачу, если вижу партнёра в более выгодной позиции», — цитирует Головина Sport24.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Монако». Таким образом, клуб приблизился к зоне Лиги чемпионов. В активе монегасков 62 очка. У идущего на третьем месте «Ренна» такие же показатели.

Ранее сообщалось, что Фабио Капелло оценил полузащитника «Монако» Александра Головина.

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