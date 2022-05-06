Карякин: подам апелляцию на решение ФИДЕ на следующей неделе

Российский шахматист Сергей Карякин намерен оспорить свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ближайшее время.

«Да, мы будем подавать в CAS, у нас уже есть официальная бумага с отказом, соответственно, есть все основания идти в CAS. Времени до турнира претендентов осталось не так много, поэтому подам апелляцию в ближайшее время, чтобы у суда было время рассмотреть дело. Думаю, подам на следующей неделе», — цитирует Карякина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что решение апелляционной палаты ФИДЕ оставить в силе его отстранение было ожидаемым.

«Никаких оснований полагать, что будет иначе, у меня не было. Там были практически одни европейцы, было понятно, какое решение они примут», — подчеркнул шахматист.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Ранее сообщалось, что Карякин провёл в Москве встречу с юными шахматистами из Донбасса.