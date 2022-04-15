Карякин сыграл в шахматы с детьми из Донбасса

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин провёл в Москве встречу с юными шахматистами из Донбасса.
Карякин сыграл в шахматы с детьми из Донбасса
  • РИА Новости

Перед встречей с Карякиным для школьников была проведена экскурсия по Музею шахмат Федерации шахмат России.

При этом встреча с гроссмейстером стала для них сюрпризом.

Как рассказал Карякин, изначально это была не его идея.

«Изначально всё началось с того, что мама одного шахматиста написала письмо в Федерацию шахмат России, чтобы попросить меня сыграть с детьми Донбасса. Его переслали мне, и совместно с федерацией мы проводим такое замечательное мероприятие. Мне очень приятно видеть детей, которые горят шахматами», — приводит его слова РИА Новости.

Также Карякин отметил, что для него очень важна эта встреча, поскольку он три года жил в Донецкой области. 

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

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