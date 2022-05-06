Юрист — о деле Валиевой: такие расследования обычно занимают длительное время

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Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анциелович считает, что решения по сложным антидопинговым делам никогда не выносятся быстро.
Юрист — о деле Валиевой: такие расследования обычно занимают длительное время
  • РИА Новости

«Надо проанализировать лекарства, биологические добавки, которые принимал спортсмен. В ряде случаев проводятся серьёзные научные исследования, например, если подозревается, что запрещённая субстанция попала в организм из загрязнённого мяса. Изучается вода»,  — рассказала юрист в беседе с RT.

Она подчеркнула, что все эти процессы требуют достаточно длительного времени на подготовку и проведение.

«И потом результаты исследования ещё нужно облечь в юридическую форму», — добавила Анциелович. 

Напомним, что допинг-проба Валиевой с декабрьского чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. В настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведёт расследование этого случая.

Ранее глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд высказала сомнения в объективности разбирательства по делу российской фигуристки.

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