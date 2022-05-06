Юрист — о деле Валиевой: такие расследования обычно занимают длительное время

Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анциелович считает, что решения по сложным антидопинговым делам никогда не выносятся быстро.

«Надо проанализировать лекарства, биологические добавки, которые принимал спортсмен. В ряде случаев проводятся серьёзные научные исследования, например, если подозревается, что запрещённая субстанция попала в организм из загрязнённого мяса. Изучается вода», — рассказала юрист в беседе с RT.

Она подчеркнула, что все эти процессы требуют достаточно длительного времени на подготовку и проведение.

«И потом результаты исследования ещё нужно облечь в юридическую форму», — добавила Анциелович.

Напомним, что допинг-проба Валиевой с декабрьского чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. В настоящее время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведёт расследование этого случая.

Ранее глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд высказала сомнения в объективности разбирательства по делу российской фигуристки.