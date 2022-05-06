Защитник «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игрока «Химок» Эльмира Набиуллина на шесть матчей за грубую игру против вратаря «Уфы» Александра Беленова.

«Беленову потребуется операция. Срок его восстановления неизвестен. Набиуллин за прямое удаление и грубую игру, повлёкшую травму соперника, дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ. По статье если игрок, получивший травму, будет лечиться более двух недель, то автоматически шесть матчей дисквалификация», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» Набиуллин нарушил правила против голкипера уфимской команды. Беленова унесли с поля на носилках, а защитник «Химок» получил красную карточку.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Сергей Юран дисквалифицирован на два матча РПЛ.