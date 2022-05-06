Защитник «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ
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«Беленову потребуется операция. Срок его восстановления неизвестен. Набиуллин за прямое удаление и грубую игру, повлёкшую травму соперника, дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ. По статье если игрок, получивший травму, будет лечиться более двух недель, то автоматически шесть матчей дисквалификация», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» Набиуллин нарушил правила против голкипера уфимской команды. Беленова унесли с поля на носилках, а защитник «Химок» получил красную карточку.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Сергей Юран дисквалифицирован на два матча РПЛ.