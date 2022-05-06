Юран получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать главного тренера «Химок» по итогам матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).

«Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика. Мы применили наказание в отношении Юрана и дисквалифицировали на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Также отмечается, что за выход Юрана на поле без разрешения судьи «Химки» оштрафованы на 20 тыс. рублей.

Тренер подмосковной команды был удалён после матча. Он получил красную карточку из-за споров с главным арбитром встречи Кириллом Левниковым.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об удалении Юрана после матча с «Уфой».