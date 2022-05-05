Худайбердиева назвала фигурное катание главным спортом в России
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«К футболу болельщики чуть-чуть охладели. Сейчас фигурное катание — это спорт номер один в России. Наша сборная — олимпийские чемпионы в команде. Чемпионат Европы — весь пьедестал. А в футболе результаты немного не те, которых ждут», — цитирует Худайбердиеву Sport24.
Она отметила, что злые болельщики, которым хочется выплеснуть неприятную энергию, есть в каждой стране, вне зависимости от национальности и языка.
Напомним, что после произвольных программ на Олимпиаде в Пекине фигуристка Александра Трусова была недовольна серебром турнира. Камила Валиева, занявшая четвёртое место, плакала из-за неудачного выступления, а Анна Щербакова не могла радоваться золоту из-за слёз подруг по команде.
Ранее Худайбердиева поделилась мнением об отечественном футболе.