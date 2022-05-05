Футболист «Уфы» Иванов выступил за расширение РПЛ

Полузащитник футбольной команды «Уфа» Олег Иванов поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уже давно говорил, что расширение РПЛ нужно. Реально мы играем один раз в неделю. Условно говоря, получаем деньги за то, что тренируемся. Нужно расширять лигу, даже если российские клубы вернут в еврокубки? Думаю, да», — сказал Иванов «Известиям».

По его словам, в настоящее время российский футбол располагает всеми условиями для расширения национального чемпионата, в частности, развитой инфраструктурой. Иванов считает, что число участников РПЛ можно увеличить до 18—20 команд. При этом футболист «Уфы» отметил, что не считает целесообразным возвращение к системе «весна — осень».

Ранее Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.