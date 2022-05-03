Салихова: меня удивляют те, кто выступает за расширение РПЛ до 18 команд

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Салихова: меня удивляют те, кто выступает за расширение РПЛ до 18 команд
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Меня удивляют те, кто выступает за расширение лиги. Единственная возможность не допустить деградации российского футбола — это сокращение лиги до 12 команд и игра в четыре круга», — написала Салихова в своей колонке на Sports.ru.

По её словам, конкретных своевременных мер по поддержке российского футбола не будет и практически принято решение о расширении лиги.

Напомним, что, по информации СМИ, РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами чемпионата России с клубами, занявшими третье и четвёртое места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее главный тренер команды ФНЛ «Шинник» Вадим Евсеев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов.

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