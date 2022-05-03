Евсеев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

Главный тренер команды Футбольного национального чемпионата (ФНЛ) «Шинник» Вадим Евсеев считает, что расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) пойдёт на пользу турниру.

«Пишут, что РПЛ вырастет до 18 клубов. Проблем не вижу. Команды из ФНЛ играют в Кубке на равных, все в этом убедились», — написал Евсеев в своём Telegram-канале.

По его словам, он ожидал, что УЕФА наложит новые санкции на российский футбол.

«Решение УЕФА отстранить наши команды читалось. Любые ограничения малоприятны. Но мы много говорили, что надо доверять российским игрокам, молодым игрокам. Вот он шанс», — добавил Евсеев.

О возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд заговорили после санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении УЕФА.