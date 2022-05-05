Терюшков — об уходе Габулова: решение связано с семейными обстоятельствами

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход Владимира Габулова с поста генерального директора подмосковного клуба.

«Для нас это тяжёлое решение. Владимир Борисович решил уйти по собственному желанию, связанному с семейными обстоятельствами. Мы не могли препятствовать этому решению. С учётом того, что он сделал для клуба, отпускаем его со словами благодарности», — заявил Терюшков Sport24.

Он также подчеркнул, что на данный момент кандидатов на должность нет, а исполнять обязанности гендиректора будет один из заместителей Габулова.

«Определимся с гендиром до конца мая, тянуть с этим нельзя, это всё-таки представитель клуба», — заключил Терюшков.

Напомним, что Габулов после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Ранее сообщалось, что «Химки» рискуют провести домашний матч 30-го тура со «Спартаком» без зрителей.