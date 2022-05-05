«Финикс» разгромил «Даллас» в матче серии плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Дончича

«Финикс Санз» одержал крупную победу над «Даллас Маверикс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 129:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 35 очков. В составе хозяев 30 баллов в свой актив записал Девин Букер.

Таким образом, «Санз» удвоил преимущество в серии — 2:0. Третья игра между командами состоится 7 мая в Далласе.

В другом матче игрового дня «Майами Хит» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс» (119:103). Счёт в серии стал 2:0.

Ранее сообщалось, что «Мемфис Гриззлиз» одолел «Голден Стэйт Уорриорз» в матче плей-офф НБА, а Джа Морант набрал 46 очков.