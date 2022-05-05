«Финикс» разгромил «Даллас» в матче серии плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Дончича
- AP
Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 129:109.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 35 очков. В составе хозяев 30 баллов в свой актив записал Девин Букер.
Таким образом, «Санз» удвоил преимущество в серии — 2:0. Третья игра между командами состоится 7 мая в Далласе.
В другом матче игрового дня «Майами Хит» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс» (119:103). Счёт в серии стал 2:0.
Ранее сообщалось, что «Мемфис Гриззлиз» одолел «Голден Стэйт Уорриорз» в матче плей-офф НБА, а Джа Морант набрал 46 очков.