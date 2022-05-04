«Мемфис» одолел «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, Морант набрал 46 очков

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«Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Мемфис» одолел «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, Морант набрал 46 очков
  • AP

Встреча прошла в Мемфисе и завершилась со счётом 106:101.

Самым результативным игроком матча стал Джа Морант, который набрал 47 очков и установил личный рекорд по данному показателю. В составе «Уорриорз» 27 баллов в свой актив записал Стефен Карри.

Таким образом, «Гриззлиз» восстановили равенство в текущей серии — 1:1. Следующая игра между командами состоится 8 мая в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс».

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