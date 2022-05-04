«Бостон» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Милуоки»

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 109:86.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 30 очков. Его партнёр по команде Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

В составе гостей 28 результативных баллов в свой актив записал Янни Адетокунбо.

Таким образом, счёт в серии стал равным (1:1). Третий матч между командами состоится 7 мая в Милуоки.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Луки Дончича не помог «Даллас Маверикс» обыграть «Финикс Санз» в матче плей-офф НБА.