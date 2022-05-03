Дабл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Финикс» в матче плей-офф НБА

«Финикс Санз» дома переиграл «Даллас Маверикс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла на арене «Футпринт Центр», завершилась со счетом 121:114 в пользу команды из Финикса.

В составе «Санз» самым результативным стал Деандре Эйтон, который набрал 25 очков. У гостей дабл-дабл оформил Лука Дончич (45 очков и 12 подборов).

«Финикс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1:0.

Следующая игра пройдёт в Финиксе 4 мая.

В другом матче дня «Майами Хит» обыграл «Филадельфия Севенти Сиксерс» (106:92).

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НБА.