«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НБА
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Игра, которая прошла в Мемфисе, завершилась со счётом 117:116 в пользу команды из Сан-Франциско.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Гриззлиз» Джа Морант, который оформил дабл-дабл (34 очка, десять передач).
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт». Следующая игра пройдёт 4 мая.
«Милуоки Бакс» в первом матче в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 101:89.
Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» одолел «Юта Джаз» и вышел в полуфинал Западной конференции НБА.