«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях нанёс поражение «Мемфис Гриззлиз» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в первом матче 1/2 финала Западной конференции НБА
  • AP
  • © Brandon Dill

Игра, которая прошла в Мемфисе, завершилась со счётом 117:116 в пользу команды из Сан-Франциско.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Гриззлиз» Джа Морант, который оформил дабл-дабл (34 очка, десять передач).

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт». Следующая игра пройдёт 4 мая.

«Милуоки Бакс» в первом матче в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 101:89.

Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» одолел «Юта Джаз» и вышел в полуфинал Западной конференции НБА.

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