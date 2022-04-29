«Даллас» одолел «Юту» и вышел в полуфинал Западной конференции НБА

«Даллас Маверикс» одержал победу над «Ютой Джаз» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 98:96 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками матча стали защитник и разыгрывающий «Маверикс» Джейлен Брансон и Лука Дончич, которые набрали по 24 очка. В составе хозяев 23 балла в свой актив записал Донован Митчелл.

Таким образом, «Даллас» вышел в полуфинал Западной конференции, где встретится с «Финикс Санз».

Ранее сообщалось, что «Санз» пробился во второй раунд плей-офф НБА.