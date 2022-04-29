«Даллас» одолел «Юту» и вышел в полуфинал Западной конференции НБА
- AP
Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 98:96 в пользу гостей.
Самыми результативными игроками матча стали защитник и разыгрывающий «Маверикс» Джейлен Брансон и Лука Дончич, которые набрали по 24 очка. В составе хозяев 23 балла в свой актив записал Донован Митчелл.
Таким образом, «Даллас» вышел в полуфинал Западной конференции, где встретится с «Финикс Санз».
Ранее сообщалось, что «Санз» пробился во второй раунд плей-офф НБА.