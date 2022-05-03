Близнюк будет тренировать сборную Китая по художественной гимнастике
- РИА Новости
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«Близнюк уезжает работать тренером в Китай. Она является трёхкратной участницей Олимпийских игр, у неё две золотые и одна серебряная медаль, которая тоже должна была быть золотой», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
По её словам, китайцы пригласили 27-летнюю гимнастку в сборную команду в групповых упражнениях, уже зная, что она опытная спортсменка.
«Если Анастасия станет там работать, я думаю, это будет лучше для всех. Мы будем приезжать к ним соревноваться, а они — к нам», — добавила Винер-Усманова.
Напомним, что Близнюк является единственной гимнасткой, сумевшей выиграть медали на трёх Олимпиадах. В 2012 и 2016 годах на Играх, проходивших в Лондоне и Рио-де-Жанейро, спортсменка в групповых упражнениях завоевала золотые медали. В Токио-2020 Близнюк стала второй, получив серебро.
Ранее Винер-Усманова сообщила, что Близнюк намерена выступить на четвёртых для себя Играх — в 2024 году в Париже.