Близнюк будет тренировать сборную Китая по художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка в групповом многоборье россиянка Анастасия Близнюк станет наставником сборной Китая.
Близнюк будет тренировать сборную Китая по художественной гимнастике
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Близнюк уезжает работать тренером в Китай. Она является трёхкратной участницей Олимпийских игр, у неё две золотые и одна серебряная медаль, которая тоже должна была быть золотой», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По её словам, китайцы пригласили 27-летнюю гимнастку в сборную команду в групповых упражнениях, уже зная, что она опытная спортсменка.

«Если Анастасия станет там работать, я думаю, это будет лучше для всех. Мы будем приезжать к ним соревноваться, а они — к нам», — добавила Винер-Усманова.

Напомним, что Близнюк является единственной гимнасткой, сумевшей выиграть медали на трёх Олимпиадах. В 2012 и 2016 годах на Играх, проходивших в Лондоне и Рио-де-Жанейро, спортсменка в групповых упражнениях завоевала золотые медали. В Токио-2020 Близнюк стала второй, получив серебро.

Ранее Винер-Усманова сообщила, что Близнюк намерена выступить на четвёртых для себя Играх — в 2024 году в Париже.

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