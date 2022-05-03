Мишин: акции протеста не влияют на ход сборов российских фигуристов в Ереване

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин сообщил, что на проведение тренировочных сборов фигуристов в Ереване никак не влияют акции протеста в столице Армении.
Мишин: акции протеста не влияют на ход сборов российских фигуристов в Ереване
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Наши сборы идут на «пятёрку», обстановка позитивная. Организованные шествия в городе людей, выражающих свою позицию, на проведение сборов никак не влияют. Мы остаёмся в Ереване, как и планировали. До 11 мая», приводит слова Мишина РИА Новости.

В сборах в том числе принимают участие серебряная медалистка чемпионата мира — 2021 Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, который является серебряным призёром командных соревнований Олимпиады 2018 года.

Ранее Татьяна Мишина, тренер Евгения Семененко, рассказала о ходе восстановления фигуриста после жёсткого падения во время ледового шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

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