Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда
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«Женя начнёт с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели, но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография», — цитирует Мишину РИА Новости.
По её словам, Семененко чувствует себя хорошо. Однако тренер подчеркнула, что полноценно тренироваться он пока не может.
Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что Семененко выписан из больницы.