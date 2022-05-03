Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда

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Татьяна Мишина, тренер Евгения Семененко, рассказала о ходе восстановления фигуриста после жёсткого падения во время ледового шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
Семененко со следующей недели приступит к тренировкам вне льда
  • AP
  • © Raul Mee

«Женя начнёт с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели, но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография», — цитирует Мишину РИА Новости.

По её словам, Семененко чувствует себя хорошо. Однако тренер подчеркнула, что полноценно тренироваться он пока не может.  

Напомним, что 18-летний фигурист упал на шоу Евгения Плющенко после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу. В итоге спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что Семененко выписан из больницы.

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