«Лейпциг» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги

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«Лейпциг» потерпел поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мёнхенгладбахе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Гладбаха» отличился Брил Эмболо (18'), а также дублем отметился Йонас Хофман (42 + 2' и 77'). У гостей единственный мяч забил Кристофер Нкунку на 36-й минуте.

На 64-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве после удаления Нико Эльведи.

Подопечные Доменико Тедеско с 54 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» (41 очко) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что хет-трик Эрлинга Холанда не спас дортмундскую «Боруссию» от проигрыша «Бохуму» в матче Бундеслиги.

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