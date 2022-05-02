«Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на второе место в Примере

Короткая ссылка
В матче 34-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своём поле обыграла «Мальорку».

Встреча в Барселоне на стадиона «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Мемфис Депай и Серхио Бускетс. Единственный мяч за «Мальорку» забил Антонио Райльо.

Таким образом, «Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 66 очков. «Мальорка» — 16-е место (32 очка). Мадридский «Реал» досрочно выиграл чемпионат в сезоне-2021/22.

Ранее Карло Анчелотти стал первым специалистом, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить