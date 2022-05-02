«Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на второе место в Примере

В матче 34-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своём поле обыграла «Мальорку».

Встреча в Барселоне на стадиона «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Мемфис Депай и Серхио Бускетс. Единственный мяч за «Мальорку» забил Антонио Райльо.

Таким образом, «Барселона» поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 66 очков. «Мальорка» — 16-е место (32 очка). Мадридский «Реал» досрочно выиграл чемпионат в сезоне-2021/22.

Ранее Карло Анчелотти стал первым специалистом, побеждавшим во всех топ-5 лигах Европы.