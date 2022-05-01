Набиуллин рассказал об извинениях перед Беленовым после нанесения травмы

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин извинился перед вратарём «Уфы» Александром Беленовым после столкновения в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После матча зашёл в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым. Это был просто игровой момент. Шёл в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!» — цитирует Набиуллина «Чемпионат».

После столкновения вратарь в слезах покинул поле, а судья удалил Набиуллина, обратившись к VAR.

Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.

Ранее Сергей Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.