Набиуллин рассказал об извинениях перед Беленовым после нанесения травмы
«После матча зашёл в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым. Это был просто игровой момент. Шёл в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!» — цитирует Набиуллина «Чемпионат».
После столкновения вратарь в слезах покинул поле, а судья удалил Набиуллина, обратившись к VAR.
Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.
Ранее Сергей Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.