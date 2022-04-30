Ловчев резко обратился к Баху, который раскритиковал поведение Тутберидзе на ОИ-2022

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Ловчев резко обратился к Баху, который раскритиковал поведение Тутберидзе на ОИ-2022
  • AP
  • © Jae C. Hong

«Мне запомнилось выступление Томаса Баха на зимней Олимпиаде, когда он вдруг начал публично критиковать Тутберидзе. Ты кто такой? Это тренер, которая воспитала десяток олимпийских чемпионов. И ты публично рассказываешь о том, что она неправильно себя с девочками вела? Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!» — цитирует Ловчева «Спорт день за днём»

На своей пресс-конференции Томас Бах выразил удивление тем, как «холодно» тренеры Камилы Валиевой восприняли неудачный прокат фигуристки в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. 

Напомним, что в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. Об этом стало известно после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором Россия завоевала золото. В личных соревнованиях Валиева стала только четвёртой.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о разногласиях с Этери Тутберидзе.

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