Ловчев резко обратился к Баху, который раскритиковал поведение Тутберидзе на ОИ-2022
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«Мне запомнилось выступление Томаса Баха на зимней Олимпиаде, когда он вдруг начал публично критиковать Тутберидзе. Ты кто такой? Это тренер, которая воспитала десяток олимпийских чемпионов. И ты публично рассказываешь о том, что она неправильно себя с девочками вела? Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!» — цитирует Ловчева «Спорт день за днём».
На своей пресс-конференции Томас Бах выразил удивление тем, как «холодно» тренеры Камилы Валиевой восприняли неудачный прокат фигуристки в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, что в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. Об этом стало известно после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором Россия завоевала золото. В личных соревнованиях Валиева стала только четвёртой.
Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о разногласиях с Этери Тутберидзе.