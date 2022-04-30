Ловчев резко обратился к Баху, который раскритиковал поведение Тутберидзе на ОИ-2022

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Мне запомнилось выступление Томаса Баха на зимней Олимпиаде, когда он вдруг начал публично критиковать Тутберидзе. Ты кто такой? Это тренер, которая воспитала десяток олимпийских чемпионов. И ты публично рассказываешь о том, что она неправильно себя с девочками вела? Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!» — цитирует Ловчева «Спорт день за днём».

На своей пресс-конференции Томас Бах выразил удивление тем, как «холодно» тренеры Камилы Валиевой восприняли неудачный прокат фигуристки в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещённое вещество. Об этом стало известно после командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором Россия завоевала золото. В личных соревнованиях Валиева стала только четвёртой.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о разногласиях с Этери Тутберидзе.