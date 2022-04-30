Валуев — об отстранении Virtus.Pro: истерия превратилась в беспредел

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отстранение российской киберспортивной команды Virtus.Pro от турнира Dota Pro Circuit 2022.

«Эта истерия превратилась в какой-то беспредел. Если у вас занесёт машину на дороге, и она оставит след в виде буквы Z, то вас смогут подозревать в политических предпочтениях. Это уже бред какой-то», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Депутат также добавил, что не считает действие киберспортсмена проступком и скорее всего — это моральная готовность организаторов действовать в ключе русофобии.

Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры против Mind Games.

Позже 18-летний киберспортсмен заявил, что случайно нарисовал этот символ и не хотел никого оскорбить.

Ранее в Госдуме отреагировали на отстранение российских киберспортсменов от турнира по Dota 2.