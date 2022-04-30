Валуев — об отстранении Virtus.Pro: истерия превратилась в беспредел
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Эта истерия превратилась в какой-то беспредел. Если у вас занесёт машину на дороге, и она оставит след в виде буквы Z, то вас смогут подозревать в политических предпочтениях. Это уже бред какой-то», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Депутат также добавил, что не считает действие киберспортсмена проступком и скорее всего — это моральная готовность организаторов действовать в ключе русофобии.
Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры против Mind Games.
Позже 18-летний киберспортсмен заявил, что случайно нарисовал этот символ и не хотел никого оскорбить.
Ранее в Госдуме отреагировали на отстранение российских киберспортсменов от турнира по Dota 2.