В Госдуме отреагировали на отстранение российских киберспортсменов от турнира по Dota 2

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал отстранение российской киберспортивной команды Virtus.pro от участия в турнире по Dota 2.

«Если организаторы турнира запретили бы писать любую букву, будь то Z, или И, или А, то это одна ситуация. Если это не прописано, то это отстранение совершенно незаконное. Можно и нужно его оспаривать», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что главной задачей для российских спортсменов является сохранить своё участие в соревнованиях и избегать провокаций.

«Вопрос не в том, что киберспортсмен нарисовал букву. Наверняка искали причины для отстранения. К сожалению, русофобские настроения преобладают сейчас в европейском обществе», — заключил Свищёв.

Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры против Mind Games.

Позже Москаленко заявил, что случайно нарисовал этот символ. Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала перебором дисквалификацию Virtus.pro из-за нарисованной буквы Z.