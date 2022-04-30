Журова назвала перебором дисквалификацию Virtus.pro из-за нарисованной буквы Z

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение организаторов Dota Pro Circuit 2022 отстранить российскую команду Virtus.Pro от участия в турнире.

«Это могло быть сделано как осознанно, так и случайно. В наше время мы очень часто встречаем букву Z в разных названиях компаний, даже в фамилиях. Думаю, что это был просто повод для того, чтобы их дисквалифицировать», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

На её взгляд, дисциплинарные санкции в отношении российской команды являются перебором. Она выразила сожаление, что даже в киберспорте уже начали дискредитировать спортсменов по национальному признаку.

«Так или иначе, именно в коммерческих соревнованиях наши спортсмены ещё оставались. Из любительских соревнований их давно исключили», — заключила Журова.

Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры против Mind Games.

Позже Москаленко заявил, что случайно нарисовал этот символ. Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить.

Ранее сообщалось, что российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за демонстрации буквы Z.