Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за демонстрации буквы Z

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Организаторы Dota Pro Circuit 2022 в Восточной Европе дисквалифицировали российскую команду Virtus.pro (Outsiders) из-за демонстрации буквы Z.
Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за демонстрации буквы Z
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Все будущие матчи Virtus.pro будут аннулированы. Место российской команды в финальной сетке турнира займёт Mind Games, сообщает пресс-служба соревнований.

Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры против Mind Games.

Позже Москаленко заявил, что случайно нарисовал этот символ. Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить.

Турнир проходит с 27 апреля по 2 мая. Команды борются за три слота на мейджор в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят меры поддержки российских киберспортсменов при поступлении в вузы.

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