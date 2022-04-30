Российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за демонстрации буквы Z
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Все будущие матчи Virtus.pro будут аннулированы. Место российской команды в финальной сетке турнира займёт Mind Games, сообщает пресс-служба соревнований.
Иван Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры против Mind Games.
Позже Москаленко заявил, что случайно нарисовал этот символ. Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить.
Турнир проходит с 27 апреля по 2 мая. Команды борются за три слота на мейджор в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят меры поддержки российских киберспортсменов при поступлении в вузы.