Джеррард — о продлении контракта Клоппа: болельщики «Ливерпуля» в восторге от этой новости

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Главный тренер «Астон Вилла» Стивен Джеррард отреагировал на новость о продлении контракта главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Джеррард — о продлении контракта Клоппа: болельщики «Ливерпуля» в восторге от этой новости
  • AP
  • © Rui Vieira

«Все болельщики «Ливерпуля» по всему миру в восторге от этой новости. Поздравляю Юргена и его команду», — приводит слова Джеррарда Anfield Watch.

По его мнению, продление контракта с немецким тренером стало самым важным событием для «Ливерпуля» и его болельщиков в сезоне-2021/22.

«Вот какого высокого мнения мы о Клоппе. Он создал команду мирового класса. Это фантастическая новость», — заключил бывший капитан «Ливерпуля».

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Он выиграл с командой пять трофеев, в том числе привёл её к победам в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

54-летний специалист и его помощники Пепейн Лейндерс и Петер Кравиц продлили свои контракты до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» подтвердил продление контракта с Клоппом.

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