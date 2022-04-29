Дубль Мбаппе не помог ПСЖ одолеть «Страсбург» в матче Лиги 1

ПСЖ и «Страсбург» не смогли выявить победителя в матче 35-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 3:3.

В составе парижан дубль оформил Килиан Мбаппе (на 23-й и 68-й минутах), также отличился Ашраф Хакими (на 64-й минуте). За «Страсбург» мячи забили Кевин Гамейро (на третьей минуте), Хабиб Диалло (на 75-й минуте) и Антони Каси (90+2).

ПСЖ набрал 79 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбург» (57) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ одержал крупную победу над «Анже» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.