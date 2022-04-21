Гол Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Анже» в матче Лиги 1

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ПСЖ одержал крупную победу над «Анже» в матче 33-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Анже и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе парижан отличились Килиан Мбаппе (28'), Серхио Рамос (45+2') и Маркиньос (77').

В концовке игры ПСЖ остался в меньшинстве после удаления Эдуара Мишю на второй компенсированной минуте.

ПСЖ набрал 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» (34) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Александра Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче Лиги 1.

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