Червиченко считает экс-тренера «Спартака» Карреру невостребованным специалистом

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры о готовности вернуться в клуб.
Червиченко считает экс-тренера «Спартака» Карреру невостребованным специалистом
  • AP

«Конечно, он хочет вернуться. Кому он ещё нужен? Естественно, у него есть желание. Но я думаю, что Каррера ненамного лучше Ваноли. Та же история, просто звёзды сошлись — и он выиграл чемпионат», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По мнению Червиченко, Паоло Ваноли вполне может взять со «Спартаком» Кубок России, однако бывший президент клуба подчеркнул, что ему кажутся смешными слова о величии итальянских тренеров.

«Чего сейчас Массимо сидит без работы? От сильной востребованности? После «Спартака» его брали на работу только те, кто связан с Россией. А вне нашей страны он никому не нужен», — заключил Червиченко.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Каррера хочет вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить