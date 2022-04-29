Червиченко считает экс-тренера «Спартака» Карреру невостребованным специалистом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры о готовности вернуться в клуб.

«Конечно, он хочет вернуться. Кому он ещё нужен? Естественно, у него есть желание. Но я думаю, что Каррера ненамного лучше Ваноли. Та же история, просто звёзды сошлись — и он выиграл чемпионат», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По мнению Червиченко, Паоло Ваноли вполне может взять со «Спартаком» Кубок России, однако бывший президент клуба подчеркнул, что ему кажутся смешными слова о величии итальянских тренеров.

«Чего сейчас Массимо сидит без работы? От сильной востребованности? После «Спартака» его брали на работу только те, кто связан с Россией. А вне нашей страны он никому не нужен», — заключил Червиченко.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Каррера хочет вернуться в «Спартак».