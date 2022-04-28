Ваноли оштрафован на 60 тыс. рублей за бросок бутылки в сторону болельщиков в матче с ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли был оштрафован по итогам эпизода с болельщицей ЦСКА во время матча четвертьфинала Кубка России.

«Выход за пределы тех зоны главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, поскольку это в Кубке и второй раз, штраф — 20 тысяч. На 28 минуте Ваноли случайно задел бутылкой болельщицу ЦСКА, но сразу извинился. За неспортивное поведение Ваноли оштрафован на 60 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

В первом тайме игры итальянский специалист случайно попал бутылкой в болельщицу.

20 апреля «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые вышли в полуфинал Кубка России, где на своём поле 12 мая встретятся с «Енисеем».

Ранее сообщалось, что КДК даст оценку действиям бросившего бутылку в сторону болельщицы ЦСКА Ваноли.