КДК даст оценку действиям бросившего бутылку в сторону болельщицы ЦСКА Ваноли

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании департамента будет рассмотрен эпизод с участием главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.
КДК даст оценку действиям бросившего бутылку в сторону болельщицы ЦСКА Ваноли
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Данный эпизод присутствует в рапорте матча. Мы будем его оценивать на заседании. В рапорте указано, что Ваноли сразу же принёс извинения за то, что случайно попал», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что итальянский специалист бросил бутылку, которая отскочила в болельщицу армейской команды.

«В рапорте это есть, мы будем давать оценку этому эпизоду в любом случае», — добавил Григорьянц. 

«Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счётом — 1:0. В полуфинале красно-белые сыграют с красноярским «Енисеем» на поле стадиона «Открытие Арена» 12 мая.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что оторвал бы Максимилиано Кофрие голову за его игру в матче с «Ростовом».

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