КДК даст оценку действиям бросившего бутылку в сторону болельщицы ЦСКА Ваноли
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«Данный эпизод присутствует в рапорте матча. Мы будем его оценивать на заседании. В рапорте указано, что Ваноли сразу же принёс извинения за то, что случайно попал», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Он напомнил, что итальянский специалист бросил бутылку, которая отскочила в болельщицу армейской команды.
«В рапорте это есть, мы будем давать оценку этому эпизоду в любом случае», — добавил Григорьянц.
«Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счётом — 1:0. В полуфинале красно-белые сыграют с красноярским «Енисеем» на поле стадиона «Открытие Арена» 12 мая.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что оторвал бы Максимилиано Кофрие голову за его игру в матче с «Ростовом».