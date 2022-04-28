Тутберидзе о мэре Москвы: Собянин — человек слова и дела
- РИА Новости
«Я здесь второй раз, и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семёнович Собянин — человек слова и дела. Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которое ведётся», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».
Она также выразила благодарность мэру Москвы за поддержку спортсменов и их тренеров.
Напомним, что ученики Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине завоевали две золотые и две серебряные медали. Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, а Камила Валиева в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.
Ранее Виктория Синицина сравнила встречу с Владимиром Путиным с выступлением на ОИ-2022.