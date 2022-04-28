Тутберидзе о мэре Москвы: Собянин — человек слова и дела

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выступила с речью на встрече российских олимпийцев с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Тутберидзе о мэре Москвы: Собянин — человек слова и дела
  • РИА Новости

«Я здесь второй раз, и сейчас я могу точно сказать, что Сергей Семёнович Собянин — человек слова и дела. Спасибо вам огромное за огромную помощь в строительстве катка, которое ведётся», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».

Она также выразила благодарность мэру Москвы за поддержку спортсменов и их тренеров. 

Напомним, что ученики Тутберидзе на Олимпийских играх в Пекине завоевали две золотые и две серебряные медали. Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, а Камила Валиева в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.

Ранее Виктория Синицина сравнила встречу с Владимиром Путиным с выступлением на ОИ-2022.

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