Пенья выбыл из престижнейшего Гран-при ACA

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Американский боец смешанных единоборств Луис Пенья выбыл из Гран-при легковесов ACA.
Пенья выбыл из престижнейшего Гран-при ACA
  • globallookpress.com

«Менеджмент бойца уведомил нас, что на текущий момент у американца сложности с получением международного паспорта. Вартанян, который сейчас готовится к бою в четвертьфинале «восьмёрки» с призовым фондом $1 млн, получит нового соперника», — заявил президент ACA Алексей Яценко.

21 мая в Москве на ACA 139 россиянин Эдуард Вартанян должен был провести поединок с американцем Луисом Пеньей. В скором времени он узнает имя нового соперника.

Ранее в ACA приняли решение отменить все международные турниры.

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