Пенья выбыл из престижнейшего Гран-при ACA

Американский боец смешанных единоборств Луис Пенья выбыл из Гран-при легковесов ACA.

«Менеджмент бойца уведомил нас, что на текущий момент у американца сложности с получением международного паспорта. Вартанян, который сейчас готовится к бою в четвертьфинале «восьмёрки» с призовым фондом $1 млн, получит нового соперника», — заявил президент ACA Алексей Яценко.

21 мая в Москве на ACA 139 россиянин Эдуард Вартанян должен был провести поединок с американцем Луисом Пеньей. В скором времени он узнает имя нового соперника.

Ранее в ACA приняли решение отменить все международные турниры.