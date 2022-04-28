В «Вашингтоне» заявили, что Овечкин поражает даже после 17 лет выступления за клуб

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю торжественной церемонии в честь выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

«Продолжает поражать нас даже спустя 17 лет», — говорится в сообщении пресс-службы «Кэпиталз» в соцсетях.

Перед началом игры с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин вышел на лёд «Кэпитал Уан-Арены» c владельцем клуба Тедом Леонсисом. Зрители устроили капитану «Вашингтона» продолжительные овации.

Овечкин в этом сезоне вошёл в тройку снайперов за всю историю НХЛ, обогнав Яромира Ягра по количеству голов. На данный моменту у россиянина 780 заброшенных шайб.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео торжественной церемонии «Вашингтона» в честь Овечкина.