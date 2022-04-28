В «Вашингтоне» заявили, что Овечкин поражает даже после 17 лет выступления за клуб
«Продолжает поражать нас даже спустя 17 лет», — говорится в сообщении пресс-службы «Кэпиталз» в соцсетях.
Перед началом игры с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин вышел на лёд «Кэпитал Уан-Арены» c владельцем клуба Тедом Леонсисом. Зрители устроили капитану «Вашингтона» продолжительные овации.
Овечкин в этом сезоне вошёл в тройку снайперов за всю историю НХЛ, обогнав Яромира Ягра по количеству голов. На данный моменту у россиянина 780 заброшенных шайб.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео торжественной церемонии «Вашингтона» в честь Овечкина.