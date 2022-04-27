Ретивых считает, что не стоит критиковать Клебо за слова об отстранении россиян

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Российский лыжник Глеб Ретивых объяснил, почему не стоит серьёзно воспринимать критические высказывания со стороны пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.
Ретивых считает, что не стоит критиковать Клебо за слова об отстранении россиян
  • РИА Новости

«Не стоит воспринимать информацию на 100% так, как это написано. Есть пример, который это подтверждает. Когда началась эта ситуация и мы выступали в Лахти, норвежцы начали высказываться. Дошло и до Йоханнеса Клебо», — цитирует Ретивых «Чемпионат».

По его словам, после соревнований один из представителей сборной России спросил у Клебо, зачем он так говорит о российских спортсменах, но рядом с Йоханнесом всегда ходит либо кто-то из его команды, либо из норвежской федерации.

«Так Клебо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши, он не может говорить то, что действительно думает. Поэтому критиковать по какой-то статье — это не очень хорошо», — подчеркнул лыжник.

Ретивых также признался, что ему приходило множество писем с сожалениями о произошедшем от иностранных атлетов.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Ретивых рассказал о своём отношении к непопаданию в сборную России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине.

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