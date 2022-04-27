Ретивых — об отношениях с Вяльбе после ОИ-2022: я не мальчик, чтобы обижаться

Призёр чемпионатов мира в спринте Глеб Ретивых рассказал о своём отношении к непопаданию в сборную России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине.

«Я предполагал такое развитие событий. Несмотря на то, что Елена Валерьевна с прошлого сезона создавала определённое давление относительно моего участия в Олимпийских играх, меня это не напрягало», — приводит слова Ретивых «Чемпионат».

По его мнению, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сделала тот выбор, который посчитала нужным, и у команды всё получилось в Пекине.

«Я не маленький мальчик, чтобы на кого-то обижаться. Я отвечаю за свой результат, обижаться мне не на что. Здесь я отвечаю конкретно и прямо, что у меня нет никакой обиды ни на кого», — заключил Ретивых.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине выступили Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Ранее Вяльбе рассказала, почему Большунов отсутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.