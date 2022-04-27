Губерниев признался, что может понять решение Боломбоя не возвращаться в ЦСКА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с отказом баскетболиста ЦСКА Джоэла Боломбоя вернуться в расположение клуба.

«Так или иначе, я могу его понять. Это его решение. Не возвращается и не возвращается, что теперь поделать. Не арканом же его тащить. Есть какие-то моменты, связанные с контрактом. Неустойка, штраф, расторжение и прочее. Есть замечательная русская поговорка — «Насильно мил не будешь», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Спортсмен покинул расположение армейцев в конце февраля. Боломбой является уроженцем Украины.

28-летний форвард выступает за ЦСКА и сборную России с 2018 года, когда он получил российское гражданство. На данный момент у игрока действует контракт с клубом на сезон-2021/22.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что отказ Боломбоя вернуться в ЦСКА может привести к судебному разбирательству.