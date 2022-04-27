Ватутин заявил, что отказ Боломбоя вернуться в ЦСКА может привести к судебному разбирательству

Короткая ссылка
Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что публикация Джоэлом Боломбоем переписки с клубом, а также отказ игрока вернуться в расположение команды могут привести к судебному разбирательству.
Ватутин заявил, что отказ Боломбоя вернуться в ЦСКА может привести к судебному разбирательству
  • globallookpress.com

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись — в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься, — нам приятно было сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим. Речь о публикации в Instagram*», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

Он также добавил, что, наслаждаясь незапланированным отдыхом, игрок забыл, что подписал внутренний регламент клуба, и вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет ещё одним поводом для судебного разбирательства.

28-летний форвард выступает за ЦСКА и сборную России с 2018 года, когда он получил российское гражданство. На данный момент у игрока есть контракт на сезон-2021/22. В регулярном чемпионате до отъезда из страны он набрал 243 очка.

Ранее Боломбой жёстко ответил на письмо московской команды с требованием вернуться до 1 мая.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить