Ватутин заявил, что отказ Боломбоя вернуться в ЦСКА может привести к судебному разбирательству

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что публикация Джоэлом Боломбоем переписки с клубом, а также отказ игрока вернуться в расположение команды могут привести к судебному разбирательству.

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись — в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься, — нам приятно было сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим. Речь о публикации в Instagram*», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

Он также добавил, что, наслаждаясь незапланированным отдыхом, игрок забыл, что подписал внутренний регламент клуба, и вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет ещё одним поводом для судебного разбирательства.

28-летний форвард выступает за ЦСКА и сборную России с 2018 года, когда он получил российское гражданство. На данный момент у игрока есть контракт на сезон-2021/22. В регулярном чемпионате до отъезда из страны он набрал 243 очка.

Ранее Боломбой жёстко ответил на письмо московской команды с требованием вернуться до 1 мая.

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