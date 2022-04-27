Боломбой резко ответил на требование ЦСКА вернуться в команду до 1 мая

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Форвард ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой жёстко ответил на письмо московской команды с требованием вернуться до 1 мая.
Боломбой резко ответил на требование ЦСКА вернуться в команду до 1 мая
  • РИА Новости

«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путём угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что всё понимаете и что мы можем уехать», — написал Боломбой в Instagram.

ЦСКА также требует от игрока семь процентов от годовой зарплаты за матчи Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30%. В письме отмечается, что в случае невыполнения требований до 28 апреля клуб будет вынужден обратиться в суд.

28-летний форвард играет за ЦСКА и сборную России с 2018 года, когда он получил российское гражданство. На данный момент у игрока есть контракт на сезон-2021/22, в котором он набрал 243 очка.

Ранее американец Даниэль Хэкетт принял решение отказаться выступать за баскетбольный ЦСКА.

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